Ангелина Вовк назвала причину ухода из «Песни года»

Народная артистка России Ангелина Вовк рассказала, почему решила уйти из «Песни года». Причины она назвала в эфире шоу «Судьба человека» во время беседы с Борисом Корчевниковым.

Вовк отметила, что поменять ведущих «Песни года» в 2006 году решил композитор Игорь Крутой, который был художественным руководителем проекта. По словам Вовк, «надо было все сделать красиво и уважительно» — ответственность за это лежала на Крутом.

«Когда нас пригласили на юбилей „Песни года“ через несколько лет, то я поставила условие, что буду открывать фестиваль. Ну и захотела хороший гонорар. Они не согласились на мои условия», — сказала она.

Ангелина Вовк вместе с Евгением Меньшиковым до 2006 года вели это шоу на протяжении 18 лет.

Ранее телеведущая пожаловалась на нехватку пенсии. Она подчеркнула, что получает около 50 тысяч рублей, однако этих денег ей не хватает. Особенно много средств расходуют путешествия — средств пенсии недостаточно, чтобы куда-то поехать. При этом Вовк подчеркнула, что продолжает работать и получает дополнительные средства, чтобы обеспечить свои нужды. Однако она назвала обидным тот факт, что это ей необходимо.

Ведущая уточнила, что получает от Пенсионного фонда примерно 17 тысяч рублей, еще 30 тысяч ей платят за звание народной артистки России. Она также призналась, что имеет некоторые льготы по оплате ЖКУ и телефона.