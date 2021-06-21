Анфиса Чехова удивила поклонников фотографией в купальнике

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала фотографию из отпуска в своем Instagram. Поклонники звезды единогласно отметили, что она очень постройнела, написали «Дни.ру».

На фотографии из Шарм-эш-Шейха Чехова позирует в купальнике на фоне моря. В комментариях к фото многие отметили, что звезда очень похудела и отлично выглядит.

«С каждым разом все худее и худее! В чем секрет?» — спрашивают поклонники.

Секретами похудения Чехова не делится, зато рассказывает о своем отношении к отдыху на море. По словам ведущей, океан она «больше любит созерцать, чем в нем находиться», а к купанию равнодушна.

Также Чехова рассказала, что не очень любит дайвинг, которым славится Египет, где она сейчас отдыхает.

«Я снорклила пару раз (снорклинг — плавание под поверхностью воды с маской и трубкой — прим.ред.), но меня очень раздражает звук дыхания под водой, рыбы кажутся какими-то мутными и подозрительными, и довольно быстро начинает сводить ноги в ластах», — поделилась Анфиса.