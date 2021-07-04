Анфиса Чехова сравнила себя с бурятской женщиной из-за неудачной процедуры. Но потом извинилась

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о неудачно проведенной косметологической процедуре, из-за которой она на два месяца стала «бурятской женщиной». Вскоре Чехова извинилась за свои слова, заявив, что не хотела обидеть буряток.

Откровения ведущей прозвучали в первом выпуске шоу «Скажи, подруга» на канале «Домашний». Чехова рассказала, что после похудения врач посоветовал ей сделать инъекции гиалуроновой кислоты, потому что ее лицо осунулось. Доктор «вкачал литр гиалуроночки» в лицо Чеховой.

«И я просто стала бурятской женщиной. Два месяца я не могла на себя смотреть в зеркало. Я ненавидела свое изображение, потому что это была не я», — заявила гостья шоу.

Ведущая подхватила: «Хуже всего, что если вдруг человек склонен к отекам, то это просто гиперболизируется, и утром ты просыпаешься не как даже бурятская, а просто как…».

«…Алкоголица, избитая своим сожителем», — закончила фразу Чехова.

После выхода программы в Instagram Чеховой появилось множество гневных комментариев. Пользователи обвинили ее в расизме и призвали извиниться.

Ведущая записала видеообращение к буряткам, в котором назвала свое высказывание глупым и оскорбительным и попросила прощения.

«Честное слово, я не вкладывала в эту фразу никакого смысла. Это, знаете, как слово-паразит, которое, может, даже в детстве засело в голове», — сказала Чехова.

Она отметила, что ценит женщин разных национальностей.

«Простите меня ради бога», — призвала ведущая, пообещав впредь всегда думать о сказанном.