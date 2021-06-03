Анфиса Чехова рассказала о ссоре со Зверевым

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что обиделась на стилиста Сергея Зверева из-за критики ее внешнего вида. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она рассказала, что как-то Зверев нелестно отозвался об ее излишне откровенном стиле.

«Он сказал обидные вещи, на которые я могла обидеться: „Анфиса напяливает на себя вещи на два размера меньше, и когда я с ней встречаюсь, мне кажется, что она сядет и у нее все по швам треснет“. Я сначала обиделась», — поделилась Чехова.

Она призналась, что позже поняла его правоту и отказалась от такой одежды. Чехова добавила, что была не слишком уверена в себе.

Ранее историк моды Марина Скульская посоветовала жителям Санкт-Петербурга одеваться этим летом поярче. Она отметила, что это не только можно, но еще и помогает бороться в депрессивным настроением, которое в последнее время у многих людей.

«В последние сезоны очень актуальны самые яркие цвета и их сочетания — это и блестящие ткани, которые у нас не любят в Петербурге. И я не призываю их носить, предлагаю отдать предпочтение чистым цветам», — пояснила Скульская.

Она добавила, что можно выбирать обычную одежду и добавлять к ней яркие аксессуары.