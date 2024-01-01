Знаменитости 01 января 2024, 00:46 Анфиса Чехова поддержала Ивлееву и заявила, что той не за что извиняться РИА «Новости»

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Телеведущая Анфиса Чехова публично поддержала блогера Анастасию Ивлееву, от которой после «голой» вечеринки отвернулись многие из тех, кто с удовольствием веселился на тусовке. Телеведущая считает такое поведение непорядочным, об этом написало издание The Voice Mag.

Чехова обратилась к Ивлеевой со словами поддержки. Она отметила, что было грустно смотреть видео, где Ивлеева извиняется перед гостями, которых она якобы подставила. Ведь они сами включились в предложенную игру.

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«И костюмы тщательно подобрали, и на фото выглядят подозрительно довольными, как будто за этой дверью им явно было находиться в кайф. Я не осуждаю их переобувания. Всем страшно лишиться заработка, регалий и эфиров. Но перед ними тебе извиняться не за что!» — заявила Чехова.

Телеведущая уверена, что Ивлеева не заслужила травли, она не сделала ничего предосудительного, кроме «глупости затеять вечеринку, неуместную в контексте времени и обстоятельств». Чехова считает, что никто и не заметил бы эту вечеринку, если бы Ивлеева не была настолько популярной персоной.

Руководство клуба «Мутабор» запланировало подать иск к Ивлеевой. Клуб хочет взыскать с блогера 70 миллионов рублей.