Анфиса Чехова ответила подписчикам на обвинения в пошлости

Подписчики сочли пошлым фото, на котором она позирует без одежды со спины. Также Чеховой напомнили, что она мать.

На это телеведущая выложила несколько картин известных художников с обнаженными натурщицами. «Почему в сознании некоторых людей нагота = пошлость?» - подписала она под фото. Также Чехова выразила мнение, что те, кто во всем видит пошлость, в первую очередь проецируют это на себя.

«Людей возмущает то, что есть в них самих! Покопайтесь в себе, если вам противно от того, что вы накопали в других», — написала женщина.