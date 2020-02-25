25 февраля 2020, 12:40
Анфиса Чехова ответила подписчикам на обвинения в пошлости
Телеведущая Анфиса Чехова написала ответ подписчикам, которые обвинили ее из-за откровенного снимка. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Instagram знаменитости.
Подписчики сочли пошлым фото, на котором она позирует без одежды со спины. Также Чеховой напомнили, что она мать.
На это телеведущая выложила несколько картин известных художников с обнаженными натурщицами. «Почему в сознании некоторых людей нагота = пошлость?» - подписала она под фото. Также Чехова выразила мнение, что те, кто во всем видит пошлость, в первую очередь проецируют это на себя.
«Людей возмущает то, что есть в них самих! Покопайтесь в себе, если вам противно от того, что вы накопали в других», — написала женщина.