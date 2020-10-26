Анфиса Чехова назвала продукт, отказ от которого помог ей похудеть

Она отметила, что всегда имела пышные формы и страдала от лишнего веса. В настоящий момент артистка довольна своим внешним видом. Ее вес удерживается на отметке 65 килограммов. Анфиса пояснила, что ради такого результата ей пришлось изменить свое питание. В молодости Чехова пробовала разные диеты, но они не давали нужного эффекта.

Телеведущая уточнила, что ради стройной фигуры она отказалась от сахара. Женщина научилась заменять этот вредный продукт. Именно поэтому ей не приходится убирать из рациона любимые блюда.

«Я по утрам пью кофе, чай, ем сырники. Правда, один нюанс: в сырниках нет сахара. В джеме нет сахара. В кленовом сиропе нет сахара. В агаве нет сахара. В кофе нет сахара, зато есть кокосовое молоко», — поделилась ведущая.

Она заключила, что употребление сахара делает человека «старым, беспомощным и вялым».