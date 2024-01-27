Знаменитости 27 января 2024, 00:33 Анфиса Чехова анонсировала «жаркое» интервью Борису Корчевникову Телеведущая Анфиса Чехова назвала жарким свое интервью Борису Корчевникову РИА «Новости»

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Российская телеведущая Анфиса Чехова приняла участие в программе «Жизнь и судьба» Бориса Корчевникова. Об этом она рассказала в Instagram*.

В публикации звезда идет по студии программы и выходит на съемочною зону, где ее поприветствовали зрители и сам ведущий.

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«Разговор был жарким, местами летели искры», — призналась Чехова.

Знаменитость отметила, что съемки шоу проходили ночью. Какие именно темы подняли на интервью, ведущая не раскрыла.

Ранее стало известно, что Чехова рассталась с мужчиной из Америки, к которому часто ездила. В последние годы знаменитость говорила поклонникам, что встречается с ним, однако в недавнем интервью брюнетка рассказала о новом возлюбленном, роман с которым длится не более трех месяцев.

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