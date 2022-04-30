Анджелину Джоли заметили во Львове. Видео

Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли приехала во Львов. В социальных сетях появилось видео, где она заходит в одно из городских кафе и общается с жителями на вокзале.

На опубликованных кадрах видно, что визит голливудской звезды оказался для посетителей кафе неожиданностью.

После актрису заметили на вокзале Львова, где она общалась с местными жителями.

Анджелина Джоли известна своей благотворительной деятельностью. Она неоднократно посещала беженцев из горячих точек и создала несколько благотворительных фондов. С 2001 года она получила пост посла доброй воли Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН.