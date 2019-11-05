Анджелину Джоли и Ричарда Мэддена спасли от бомбы времен Второй мировой

По сообщению сайта издания, 44-летняя актриса сейчас работает вместе с 33-летним партнером над фильмом «Вечные». Бригада отправилась на Канарские острова, чтобы окунуться в океан и заодно снять несколько сцен будущей картины, но съемочный процесс пришлось внезапно прервать. На площадке нашли взрывоопасный предмет.

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Намерений свести счеты с героической Ларой Крофт или харизматичным Роббом Старком на самом деле ни у кого не было. Мина — самая настоящая, боевая — оказалась «эхом войны» и лежала неглубоко зарытая в песок еще со времен Второй мировой, когда на островах была военная база гитлеровцев. Как мину не обнаружили и не обезвредили раньше — неизвестно.

«Страшно представить, что могло бы произойти, если бы устройство не обнаружили. К счастью, всех вовремя перевезли в безопасное место, а эксперты предприняли необходимые меры», — рассказали изданию очевидцы происшествия.

Съемки картины студии Marvel будут продолжены в штатном режиме. Съемочную площадку дополнительно обследуют.