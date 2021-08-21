Анджелина Джоли завела страницу в Instagram для афганцев

Актриса Анджелина Джоли завела страницу в Instagram, чтобы на ней могли высказываться афганцы. Она решила публиковать истории людей, которым теперь не дают слова в своей стране.

«Прямо сейчас народ Афганистана теряет возможность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. Поэтому я вышла в Instagram, чтобы поделиться их историями и дать возможность высказаться тем, кто борется за неотъемлемые права человека», — написала Джоли под своим первым постом.

Она опубликовала письмо афганской девочки-подростка. Автор сообщения поделилась своими страхами за афганских женщин, которые могут снова остаться без своих прав и свобод. Актриса отметила, что сама 20 лет назад была на афганской границе и видела беженцев, бежавших от талибов*.

«Невыносимо наблюдать, как афганцы снова покидают страну, гонимые страхом и неопределенностью, нависшими над ней. Потратить столько времени и денег, проливать кровь, терять жизни и снова прийти к этому — это провал, не поддающийся пониманию», — заявила Джоли.

Талибы* захватили власть в Афганистане 15 августа. Боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Лидер страны сразу же покинул Афганистан.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.