20 января 2020, 16:31
Анджелина Джоли запустила свое здоровье
После развода с Брэд Питтом Анджелина Джоли так и не смогла прийти в себя. Во время бракоразводного процесса актриса похудела до 45 килограммов, написал сайт «Дни.ру».
Актриса почти ничего не ест. Единственное, чем она питается — фрукты и кофе. Напиток нужен, чтоб оставаться бодрой. В окружении артистки говорят, что Джоли совсем не заботится о своем здоровье.
«Никто из окружения не помнит, когда она, к примеру, нормально обедала», — рассказали в окружении актрисы.