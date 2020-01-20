Анджелина Джоли запустила свое здоровье

Актриса почти ничего не ест. Единственное, чем она питается — фрукты и кофе. Напиток нужен, чтоб оставаться бодрой. В окружении артистки говорят, что Джоли совсем не заботится о своем здоровье.



«Никто из окружения не помнит, когда она, к примеру, нормально обедала», — рассказали в окружении актрисы.