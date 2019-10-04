Анджелина Джоли впервые провела экскурсию по особняку

До этого никто не видел интерьеры особняка Джоли, так как актриса держит свою личную жизнь в секрете. Однако во время съемок рекламной акции к новом фильму «Малефисента: Владычица тьмы» засветились некоторые комнаты в доме звезды.

На кадрах видно, что Джоли и ее дети собираются на премьеру кинокартины.

Поклонники оценили большую светлую кухню, спальню и ванную комнату на верхнем этаже особняка. Кроме того, их впечатлил сад, в котором актриса любит проводить свободное время. Еще в видеоролик попали домашние питомцы — собака, кролик и ящерица.

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В особняке на юге Калифорнии Джоли и дети живут несколько месяцев в году. Ребята перешли на домашнее обучение, поэтому в остальное время они путешествуют вместе с актрисой во время ее съемок.

Мировая премьера «Малефисенты: Владычицы тьмы» пройдет 16 октября. В России сиквел покажут днем позднее.