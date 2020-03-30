    30 марта 2020, 15:11

    Анджелина Джоли воспользовалась коронавирусом, чтобы изолировать детей от Брэда Питта

    Ольга Ситникова

    Американские актеры и бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт нередко спорят на тему воспитания детей. Звезда постоянно хочет ограничить влияние отца на их жизнь, а пандемия коронавируса помогла найти оправдание для изоляции. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    По информации издания, удачный момент наступил для планов Джоли. В настоящее время она находится дома вместе с шестью детьми, а их отец не может даже попасть на порог. Причина таких ограничений — угроза распространения коронавируса.

    По словам актрисы, она беспокоится за здоровье своего семейства, ведь Питт может случайно передать кому-то инфекцию.

    Из-за пандемии коронавируса домой вернулся и старший сын Мэддокс, который учился в университете Кореи.

    Ранее Брэд Питт позволил себе ироничное высказывание об отношениях с бывшей женой Анджелиной Джоли. Своим мнением артист поделился во время выступления на 26-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров. Его экс-супруга посчитала слова оскорбительными. «Это все равно что рассказать о проблемах в личных отношениях в комнате, полной незнакомых людей», — отреагировала Джоли.