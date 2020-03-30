Анджелина Джоли воспользовалась коронавирусом, чтобы изолировать детей от Брэда Питта

По информации издания, удачный момент наступил для планов Джоли. В настоящее время она находится дома вместе с шестью детьми, а их отец не может даже попасть на порог. Причина таких ограничений — угроза распространения коронавируса.

По словам актрисы, она беспокоится за здоровье своего семейства, ведь Питт может случайно передать кому-то инфекцию.

Из-за пандемии коронавируса домой вернулся и старший сын Мэддокс, который учился в университете Кореи.

Ранее Брэд Питт позволил себе ироничное высказывание об отношениях с бывшей женой Анджелиной Джоли. Своим мнением артист поделился во время выступления на 26-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров. Его экс-супруга посчитала слова оскорбительными. «Это все равно что рассказать о проблемах в личных отношениях в комнате, полной незнакомых людей», — отреагировала Джоли.