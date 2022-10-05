Анджелина Джоли спустя 3 года после развода подала в суд на Брэда Питта за насилие | 360°

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Анджелина Джоли спустя 3 года после развода подала в суд на Брэда Питта за насилие

NYT: Анджелина Джоли подала в суд на Брэда Питта за домашнее насилие в 2016 году

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Судебные тяжбы между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли продолжились. Актер пожаловался на продажу части общей винодельни без его согласия, а бывшая жена — на домашнее насилие над ней и детьми. Об этом сообщила газета The New York Times.

Анджелина Джоли рассказала о случае в частном самолете в сентябре 2016 года. Семья с шестью детьми летела из Франции в Калифорнию. Произошел конфликт. Актер попытался придушить одного из детей и ударил другого по лицу, схватил жену за голову и потряс, облил ее пивом, а отпрысков — вином и пивом.

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Федеральные власти, в ведении которых находятся полеты, расследовали инцидент, но отказались возбуждать уголовное дело. Через несколько дней актриса подала на развод. Брак расторгли в 2019 году.

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Женщина пожаловалась на эмоциональное и физическое насилие в рамках разбирательства вокруг совместно нажитой винодельни. Переговоры о продаже ее части бизнеса сорвались, потому что Брэд Питт выдвинул условие — подписать соглашение о неразглашении вне суда информации о физическом и эмоциональном насилии.

Суд

Громкие разводы

Брэд Питт

Анджелина Джоли

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