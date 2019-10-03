Анджелина Джоли снялась обнаженной

На снимке Джоли позирует в ванной из белого мрамора, наполненной подкрашенной водой, поэтому рассмотреть выходящие за рамки приличий части тела актрисы невозможно. Однако публика может оценить изящные колени и знаменитые татуировки звезды.

Пользователей Сети поразила такая откровенность в фотосессии 44-летней актрисы, но, в целом, публика приняла ее благосклонно. Фанаты отметили, что возраст делает Джоли только краше.

Фото с обложки Madame Figaro набрало в одном из фан-сообществ актрисы около двух тысяч лайков.