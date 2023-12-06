Знаменитости 06 декабря 2023, 15:11 Анджелина Джоли снимется в третьей части «Малефисенты» WSJ: Анджелина Джоли снимется в фильме «Малефисента-3» от Disney Bonnie Cash / Global Look Press

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Корпорация Disney начала работу над третьей частью фильма «Малефисента». Актриса Анджелина Джоли подтвердила, что снимется в нем. Эта картина может стать одной из последних в ее кинокарьере, сообщила газета The Wall Street Journal.

Джоли заявила, что семь лет проходила лечение и почти не появлялась на публике. Теперь артистка работает над несколькими проектами, в том числе модной компанией.

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Свое присутствие в Голливуде звезда решила свести к минимуму. Актриса сообщила, что Disney начал работать над новой частью «Малефисенты», и этот фильм может стать одним из последних в ее карьере.

«Поскольку я выросла в Голливуде, он никогда не производил на меня особого впечатления. Я никогда не считала его чем-то значимым и важным. Сегодня я бы не стала актрисой. В начале своей карьеры я не ожидала, что буду настолько публичной», — сказала Джоли.

Первая часть «Малефисенты» вышла в 2014 году, вторая — в 2019 году. В России фильм о волшебнице из сказки «Спящая красавица» пользовался популярностью. Представитель сети кинотеатров «Каро» объяснила «Известиям» успех картины ее актерским составом и ориентацией на семейный просмотр.