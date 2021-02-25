Анджелина Джоли рассказала, что дети любят шутить над ней

Актриса Анджелина Джоли рассказала об отдыхе с семьей. По ее словам, дети любят шутить над ней. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Cosmopolitan.

Актриса уточнила, что любит активный отдых, а дети шутят над ней по этому поводу. Например, когда она прыгала на батуте, они сказали ей «Мама, не делай этого. Ты поранишься».

«В прошлом я была звездой боевиков, сейчас мне говорят слезть с „опасного батута“», — посмеялась Джоли.