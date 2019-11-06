Анджелина Джоли призналась, почему не может уехать из США

«Я хочу жить в другой стране и буду, как только моим детям исполнится 18 лет. В настоящее время я должна находиться там же, где их отец», — пояснила Анджелина Джоли. Американская актриса, кинорежиссер и сценаристка не рассказала, куда именно планирует уехать. Однако напомнила, что Африка всегда ее интересовала.

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По информации РИА ФАН, Джоли и Питт развелись три года назад спустя два года в браке и почти десяти лет отношений. Бывшие супруги в настоящее время воспитывают шестерых детей. Трое из них — Мэддокс, Захар и Пакс — приемные, а остальные Шайло и близнецы Нокс и Вивьен — родные.

Сейчас дети американских знаменитостей живут в США. Только старший 18-летний сын Мэддокс, родившийся в Камбодже, находится за границей. В этом году он поступил в южнокорейский университет Енсе.

Ранее голливудскую актрису Анджелину Джоли экстренно эвакуировали со съемочной площадки фильма «Вечные» на Канарах. Здесь обнаружили взрывное устройство.