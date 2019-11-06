  • Анджелина Джоли призналась, почему не может уехать из США

    06 ноября 2019, 17:57

    Ольга Ситникова

    Анджелина Джоли рассказала, что планирует уехать из США, когда ее дети станут совершеннолетними. Пока ей придется жить там, где живет их отец, Бред Питт. Об этом сообщило американское глянцевое издание Harper’s Bazaar.

    «Я хочу жить в другой стране и буду, как только моим детям исполнится 18 лет. В настоящее время я должна находиться там же, где их отец», — пояснила Анджелина Джоли. Американская актриса, кинорежиссер и сценаристка не рассказала, куда именно планирует уехать. Однако напомнила, что Африка всегда ее интересовала.

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    По информации РИА ФАН, Джоли и Питт развелись три года назад спустя два года в браке и почти десяти лет отношений. Бывшие супруги в настоящее время воспитывают шестерых детей. Трое из них — Мэддокс, Захар и Пакс — приемные, а остальные Шайло и близнецы Нокс и Вивьен — родные.

    Сейчас дети американских знаменитостей живут в США. Только старший 18-летний сын Мэддокс, родившийся в Камбодже, находится за границей. В этом году он поступил в южнокорейский университет Енсе.

    Ранее голливудскую актрису Анджелину Джоли экстренно эвакуировали со съемочной площадки фильма «Вечные» на Канарах. Здесь обнаружили взрывное устройство.