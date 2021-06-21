Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Африке

Актриса Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев в Буркина-Фасо (Западная Африка) в качестве посла доброй воли ООН. Об этом сообщил ОТР.

Акция была приурочена к Международному дню беженцев. Как пояснила актриса, с 2019 года число вынужденных переселенцев в этой стране превысило 200 тысяч, средств на помощь им не хватает. Такая ситуация связана с тем, что страну уже несколько лет атакует террористическая группировка, являющаяся подразделением «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в России).

Анджелина Джоли сотрудничает с ООН уже много лет. Актриса рассказывала, что впервые эта мысль пришла ей в голову, когда она была на съемках в Камбодже в 2001 году — ее потрясла бедность, в которой живут местные жители. Джоли обратилась в ООН и стала посещать бедные страны с гуманитарной помощью. Она лично принимала участие в обустройстве лагерей для беженцев, а также учредила несколько благотворительных фондов.