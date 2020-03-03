Анджелина Джоли перестала интересовать звездных поклонников после развода

После громкого и скандального развода с бывшим супругом Брэд Питтом актриса сильно переживала. И до сих пор не может оправиться. Она очень похудела и перенесла лицевой паралич. Но развод — это не единственная проблема Джоли. Она не может жить рядом со старшим сыном Мэддоксом, который улетел в Сеул. Согласно закону, Джоли не имеет права надолго уезжать с несовершеннолетними детьми из места, где живет их отец.

Чтобы отвлечься от семейных неприятностей, актриса решила устроить свою личную жизнь. Раньше у нее не было отбоя от голливудских красавчиков. Будучи супругой Питта она отказывалась ходить куда-то с другими мужчинами. Инсайдеры считают, что теперь Джоли упустила момент и мужчины начали ее бояться.

Голливудские СМИ сообщают о том, что мужчины стали «обходить стороны» Джоли после ее развода. Теперь Джоли боится закрепить за собой статус «токсичной женщины».