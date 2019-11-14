Анджелина Джоли обвинила Бреда Питта в разрушенной жизни

«Анджелина по‑прежнему сильно обижается на Бреда. Она хочет, чтобы его привлекли к ответственности, потому что считает, что он разрушил жизнь семьи», — отметил источник издания.

Бывшие супруги часто ссорились из-за разных взглядов на воспитание детей. Джоли мечтала много путешествовать с ребятами, а Питт хотел спокойного детства для своих отпрысков. Теперь актриса планирует перебраться из Америки в другую страну, но из-за отца ее детей знаменитости придется оставаться на одном месте до совершеннолетия наследников.

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«Бред хотел, чтобы у детей была стабильность, в то время как Энджи настаивала на идиллическом детстве, знакомя наследников с разными странами, языками и опытом», — добавил источник.

Звездная пара до сих пор не договорилась по поводу ряда финансовых вопросов, а также об опеке над детьми. Джоли до сих пор сильно переживает из-за развода, добавил сайт «Дни.ру».