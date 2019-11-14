  • Анджелина Джоли обвинила Бреда Питта в разрушенной жизни

    14 ноября 2019, 13:56

    Алена Макаренко

    Американская актриса Анджелина Джоли рассталась с мужем, актером Бредом Питтом почти три года назад. Но звезда до сих пор на него обижена: супруг якобы разрушил ее жизнь. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на Us Weekly.

    «Анджелина по‑прежнему сильно обижается на Бреда. Она хочет, чтобы его привлекли к ответственности, потому что считает, что он разрушил жизнь семьи», — отметил источник издания.

    Бывшие супруги часто ссорились из-за разных взглядов на воспитание детей. Джоли мечтала много путешествовать с ребятами, а Питт хотел спокойного детства для своих отпрысков. Теперь актриса планирует перебраться из Америки в другую страну, но из-за отца ее детей знаменитости придется оставаться на одном месте до совершеннолетия наследников.

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    «Бред хотел, чтобы у детей была стабильность, в то время как Энджи настаивала на идиллическом детстве, знакомя наследников с разными странами, языками и опытом», — добавил источник.

    Звездная пара до сих пор не договорилась по поводу ряда финансовых вопросов, а также об опеке над детьми. Джоли до сих пор сильно переживает из-за развода, добавил сайт «Дни.ру».