08 апреля 2020, 13:07
Анджелина Джоли может привлечь к суду Дженнифер Энистон
Актриса Анджелина Джоли собирается привлечь Дженифер Энистон к суду с Брэдом Питтом. Об этом сообщила радиостанция 101.ru.
По данным портала «Свободная пресса», Джоли решила судиться после того, как бывший муж сказал, что хочет провести карантин вместе с детьми. Также она недовольна тем, что Питт познакомил их детей с Энистон, несмотря на то, что Джоли была против.
«Она хочет подробно узнать о всех взаимодействиях ее детей с женщинами, которые были у Питта после нее, включая его первую жену», — сообщили СМИ.