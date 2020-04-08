Анджелина Джоли может привлечь к суду Дженнифер Энистон

По данным портала «Свободная пресса», Джоли решила судиться после того, как бывший муж сказал, что хочет провести карантин вместе с детьми. Также она недовольна тем, что Питт познакомил их детей с Энистон, несмотря на то, что Джоли была против.

«Она хочет подробно узнать о всех взаимодействиях ее детей с женщинами, которые были у Питта после нее, включая его первую жену», — сообщили СМИ.