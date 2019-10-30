Анджелина Джоли купила вещи в дисконт-магазине

По информации «Экспресс газеты», вместе с Джоли магазин посетили ее 14-летняя дочь Захара и 11-летние близнецы Вивьен и Нокс. По информации издания, семья набрала полную тележку товаров.

Поклонники актрисы решили, что после развода ей приходится нелегко. Иначе ей не пришлось бы экономить. Однако другие фанаты уверяют, что Анджелина Джоли старается совершать покупки разумно и прививает это детям.