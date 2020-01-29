Андрейченко рассказала о Марии Шелл, которая попала в сумасшедший дом

По данным издания Teleprogramma, в прошлом веке Мария Шелл была звездой немецкого кино. Но что-то пошло не так.

Наталья Андрейченко рассказала, что Мария «в какой-то момент начала швыряться деньгами» и в итоге обанкротила их.

А потом мы узнали, что она заложила родовую ферму своей семьи. Богатейшая была женщина, но все состояние разлетелось. Она в какой-то момент просто заболела и слегла. Муж увез ее в сумасшедший дом», — поделилась Наталья Андрейченко.

Актриса также добавила, что даже после этого не бросила сестру мужа.

«Мы разговаривали по душам. Все считали, что она не вставала с постели, но это не так. Когда я ее навещала, то она подходила к окну», — сообщила она.