Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз

Музыкант взял в жены создательницу собственного туристического проекта, экскурсовода по Эфиопии, странам Ближнего Востока и Африке, ценительницу искусства. Еще девушка является профессиональным историком, а еще организует дегустации вин. Макаревич описал возлюбленную тремя словами: «Молодая, красивая, умная».

Оказалось, что церемония бракосочетания прошла еще в декабре, но супруги об этом молчали. Почему свадебную церемонию провели тайно, пока не известно.

Макаревич и Кляйн познакомились в рамках туристического тура, который и проводила его будущая жена. «Встретились мы во время путешествия по Эфиопии, продолжаем путешествовать и получаем от этого много удовольствия», — рассказал певец.

Сейчас муж и жена вынуждены жить раздельно: Макаревич — в России, Кляйн — в Израиле. Однако теперь они проводят онлайн-свидания. «Кто бы мог подумать еще полгода назад, что вечера свои я буду проводить так, однако с другой стороны, кто бы мог подумать, что они будут такими удивительными!» — призналась молодая супруга.

И такие свидания ей даже начинают нравиться, добавила Кляйн.