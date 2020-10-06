Андрей Кончаловский озвучил признание известной российской актрисе

Режиссер заявил, что за всю свою жизнь он встретил лишь двух женщин, которые почти с первого слова понимали его намерения. Это его жена Юлия Высоцкая и Инна Чурикова, собщил сайт «Утро.ру».

«Это богом одаренные люди, которые всегда прекрасно понимают мои намерения», — отметил Кончаловский.

Он подчеркнул, что Инна Михайловна всегда знала наперед, что он от нее требовал. Как только мужчина озвучивал идею, Чурикова тут же адаптировалась под обстоятельства. По его словам, актерское исполнение женщины отличалось особой искренностью. Она могла сыграть любую роль, и выглядела при этом правдоподобно. Андрей Сергеевич подчеркнул, что относится к этой артистке как к национальному достоянию.

Подписчики оказались согласны со словами Кончаловского и высказались в комментариях под публикацией о своем отношении к Чуриковой: «Она одна из моих любимых актрис», «Эта великая женщина, великая актриса действительно национальное достояние».

В конце лета нынешнего года сообщалось, что артистка покинула НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Она выписалась из больницы спустя две недели после госпитализации из-за падения в театре.