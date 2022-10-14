Андрей Григорьев-Апполонов предложил устроить панк-вечеринку вместо «Голубого огонька» | 360°

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14 октября 2022, 10:48

Андрей Григорьев-Апполонов предложил устроить панк-вечеринку вместо «Голубого огонька»

Рыжий «Иванушка»: надо пригласить на Новый год нормальных ребят из «Король и Шут»

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Российский певец Андрей Григорьев-Апполонов в беседе с журналистами Тeleprogramma.pro предложил на новогодний «Голубой огонек» вместо привычных артистов пригласить рокеров, например из группы «Король и Шут».

Рыжий «Иванушка» считает, что вечеринка получилась бы лучше, чем обычно. При этом он добавил, что такой сюжет вряд ли исполнится, поскольку политика телевизионных каналов имеет свой формат.

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«Надо сделать панк-вечеринку! Пригласить нормальных ребят — „Король и Шут“, например. Чтобы „порвали“ все телевидение! Но, увы, это невозможно. Ни вы, ни я политику телевизионных каналов не определяем», — сообщил певец.

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Артист заметил, что на новогоднем вечере могут смело выступать как представители старшего поколения, такие как Лев Лещенко, так и молодежь.

«Ну, молодежь, думаю, тоже будет — Niletto, например… Все будет хорошо. Но! Панк-вечеринку я бы все же сделал!» — резюмировал Григорьев-Апполонов.

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