Андрей Григорьев-Апполонов поделился воспоминаниями о Борисе Моисееве | 360°

Знаменитости 27 сентября 2022, 18:55 Поделиться Telegram

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Viber Андрей Григорьев-Апполонов поделился воспоминаниями о Борисе Моисееве

Читать 360tv в

Певец Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября. В интервью для сайта телеканала «Звезда» своими воспоминаниями об артисте поделился солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов.

Он рассказал, что познакомился с Моисеевым в 1988 году на съемках клипа.

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«Я был артистом-демонстратором Сочинского театра мод. Я снялся в клипе у Жанны Агузаровой, я снялся в клипе у Александра Розенбаума и подснялся на какой-то песне Бориса Моисеева. И тогда мы и познакомились», — пояснил он.

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Моисеев запомнился как дружелюбный человек, который всегда казался уставшим, поделился Григорьев-Апполонов.

«Очень хорошо ко мне относился, „рыжик“ называл. И я, соответственно, к нему как к артисту очень хорошо относился. И он был великолепный танцор!» — добавил он.

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