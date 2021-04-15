Андреев из «Иванушек» скоро станет дедом

Кирилл Андреев из группы «Иванушки International» скоро станет дедушкой. Его сын Кирилл с женой Аделиной ждут ребенка. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Instagram Аделины.

Женщина опубликовала фотографии, на которых видно, что она беременна.

«Мы очень тебя ждем, наш маленький ангел», — написала она в тексте поста.

По данным сайта kp.ru, друзья рассказали, что пополнение в семье ожидается летом.

«У ребят будет девочка. Родится летом, в июне», — рассказали они.

Уточняется, что это их первый ребенок и первый внук у Андреева-старшего.

Ранее российская актриса Маргарита Адаева, сыгравшая в сериале «Тест на беременность» сообщила в своем Instagram-аккаунте, что ждет ребенка. Она уточнила, что малыш появится на свет в конце лета.

«У вас теперь есть уникальная возможность сэкономить на накладных животах в проекте. Акция до начала августа. Трюк выполнен профессионалами», — пошутила актриса в тексте поста.

Пол ребенка остался в тайне. Подписчики девушки поздравили ее в комментариях под постом. Они пожелали Адаевой легких родов.