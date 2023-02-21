Знаменитости 21 февраля 2023, 14:38 Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической клиники — СМИ kp.ru: больную раком актрису Заворотнюк выписали домой из московской клиники РИА «Новости»

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Больную раком актрису Анастасию Заворотнюк выписали домой из частной московской клиники, где она находилась с сентября. Об этом сообщил источник kp.ru.

«Ее выписали. Заворотнюк забрал домой муж Петр Чернышев», — рассказал собеседник издания.

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Известную актрису пытаются спасти от глиобластомы головного мозга. За ее жизнь с 2019 года борются не только российские, но и зарубежные специалисты. Врачи не разглашают информацию о состоянии Анастасии Заворотнюк, но известно, что в госпитале, где она лечилась, запатентовали свой метод борьбы со злокачественными опухолями мозга, позволяющий значительно увеличить продолжительность жизни пациентов.

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Изначально прогнозы врачей были пессимистичными: только 2% людей с таким диагнозом, как у Заворотнюк, проживают еще до пяти лет, а четверо из пяти взрослых больных умирают в первые полтора-два года. Однако она прожила уже четыре. Врач-онколог Игорь Долгополов, с которым побеседовал kp.ru, назвал этот результат «очень хорошим» и добавил, что пациентов с глиобластомой могут вылечить полностью, если ее удается удалить и уничтожить ее остатки лучевой терапией. Многое зависит от того, где расположена опухоль.