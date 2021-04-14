Анастасию Решетову пристыдили за поздравление мусульман с Рамаданом

Модель Анастасия Решетова опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором поздравила мусульман с началом Рамадана. Пользователи Сети пристыдили девушку, припомнив ее откровенные фото, сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

Отмечается, что Рамадан является обязательным 30-дневным постом. В этот период принято воздерживаться от еды, питья, вредных привычек и других искушений.

«С наступающим священным месяцем Рамадан! Для всех мусульман это важнейший месяц в году. Пусть Всевышний примет ваш пост!» — обратилась к мусульманам Решетова.

Бывшая возлюбленная Тимати выложила фото рядом с мечетью в платье в пол и с покрытой платком головой. Некоторым подписчикам этот снимок показался неубедительным.

«Сначала постим обнаженное тело со всех сторон, потом фоточку в хиджабе. Вспоминается поговорка: ты либо крестик сними, либо трусы надень», — возмутился один из комментаторов.

Были и те, кто встал на защиту девушки. Они заметили, что Решетова уважительно относится к чужой религии, а сейчас такое встречается редко. Подписчики поблагодарили Анастасию за поздравление.