Анастасию Костенко раскритиковали за работу телеведущей

Девушка появилась в передаче о хоккее «Ак Барс Шоу».

Зрители раскритиковали Костенко за непрофессионализм и потребовали заменить ведущую. Модель ответила на волну негатива. Она сказала, что в целом довольна своей должностью и считает критику неоправданной. Кроме того, Костенко сейчас работает над собой и постановкой речи.

«Мне все равно, когда проезжаются по моей внешности (я никогда не комплексовала), речи (все исправимо и давно в процессе), но я никогда не пойму буллинг в отношении человека, который ничего плохого не делает и никому не вредит. В каких только Stories меня не отмечают, чего только я не прочла», — отметила Костенко.

Она призвала женщин оставаться женщинами, а не мужиками в юбках или базарными бабами. При наличии каких-либо внутренних проблем ведущая предложила обратиться к дипломированным специалистам.

Костенко добавила, что хоккей, футбол, баскетбол, теннис, борьба и другие виды спорта — все заслуживают уважение.