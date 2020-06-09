Анастасию Ивлееву заподозрили в пьяном вождении

Блогершу Анастасия Ивлееву заподозрили в том, что она села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Причиной стали ее stories в Instagram.

Девушка устроила праздничный салют на набережной. Причиной праздника стало количество подписчиков в ее Instagram-аккаунте. Оно достигло 17 миллионов человек.

Трансляцию шоу Ивлеева вела в прямом эфире. Там же мелькали stories Ивлеевой. На одном из них она держала в руках бокал шампанского.

«Я решила выпить бокал шампанского за этот потрясающий успех», — рассказала она.

Чуть позже блогерша опубликовала stories из машины. После праздника она поехала домой сама за рулем. Многие пользователи обеспокоились ее состоянием.

Однако следом девушка объяснила, что выпила всего глоток игристого напитка.

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