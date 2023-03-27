Знаменитости 27 марта 2023, 16:04 Анастасия Волочкова рассказала о своей крепкой дружбе с Никитой Джигурдой

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Артистка балета, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова в разговоре с изданием РИА ФАН поздравила актера и кинорежиссера Никиту Джигурду с днем рождения, а также рассказала, что ее с артистом связывает давняя дружба.

По ее словам, она всегда с гордостью приглашает Джигурду в свои спектакли.

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«Мы познакомились 20 лет назад и дружим до сих пор. Мы соседи, мы в одном творческом экстазе, это по-другому не назвать. Когда мы делим одну сцену, люди и смеются, и плачут. Это мой друг», — сообщила Волочкова.

Никита Джигурда родился 27 марта 1961 года в Киеве. Актер имеет звание народного артиста Чеченской республики.