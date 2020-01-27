Анастасия Волочкова раскрыла дату свадьбы

Волочкова в интервью НТВ сообщила, что они с ее будущим мужем определились с датой свадьбы. Имя избранника знаменитой балерины не раскрывается, известно только, что они встречаются полтора года.

Волочкова отметила, что расходы на свадебное торжество возьмет на себя ее будущий муж. Она также раскрыла, что в этот раз у нее будет семь свадебных платьев. Когда она выходила замуж за Игоря Вдовина, балерина сменила пять нарядов.

На предстоящую свадьбу уже отреагировал друг балерины Бари Алибасов. Он предложил себя в качестве посаженого отца.

«Я столько людей отвел под венец в своей жизни. Она прекрасна, она вдохновляет. Она позитивна. Она пережила такое количество драм, трагедий, что можно было согнуться в ржавый гвоздь», — сказал заслуженный артист России Бари Алибасов.

Анастасия Волочкова — заслуженная артистка России, балерина и танцовщица. Она выступала в Мариинском и Большом театрах. С 2003 года занимается сольными проектами.