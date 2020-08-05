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    05 августа 2020, 13:32

    Анастасия Волочкова объявила о продаже своей купели для оплаты штрафов

    Полина Петрова

    Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instаgrаm-аккаунте объявила о продаже купели, чтобы оплатить штрафы, которые ей выписали за нарушения в период самоизоляции из-за распространения коронавируса.

    Танцовщица выставила новую публикацию. На фото она растянулась в шпагате на новой подаренной ей купели. 44-летняя Волочкова заявила, что у нее осталась старая бочка, которую она хочет продать, пишет «Экспресс газета».

    «Я хочу выставить мою предыдущую купель на аукцион. Только продажа моей ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов!» — отметила балерина.

    Подписчики балерины оставили под постом возмущенные комментарии. По словам пользователей Сети, она сама виновата, что «куражилась без маски» в Дивеево. Некоторые люди посчитали странным, что кто-то купит ее бочку, которая эксплуатировалась пять лет.

    Волочковой нужно выплатить два штрафа. Один из них в размере 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Еще 40 тысяч рублей танцовщица должна отдать за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.

    Новости SMI.FM