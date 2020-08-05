Анастасия Волочкова объявила о продаже своей купели для оплаты штрафов

Танцовщица выставила новую публикацию. На фото она растянулась в шпагате на новой подаренной ей купели. 44-летняя Волочкова заявила, что у нее осталась старая бочка, которую она хочет продать, пишет «Экспресс газета».

«Я хочу выставить мою предыдущую купель на аукцион. Только продажа моей ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов!» — отметила балерина.

Подписчики балерины оставили под постом возмущенные комментарии. По словам пользователей Сети, она сама виновата, что «куражилась без маски» в Дивеево. Некоторые люди посчитали странным, что кто-то купит ее бочку, которая эксплуатировалась пять лет.

Волочковой нужно выплатить два штрафа. Один из них в размере 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Еще 40 тысяч рублей танцовщица должна отдать за нарушение карантина при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.