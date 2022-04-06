Сексолог Ольга Савская прокомментировала поведение бывшей артистки Большого театра Анастасии Волочковой, которая привыкла обнажаться на публике. По словам эксперта, у балерины могуть быть задатки эксгибиционизма. Об этом сообщил «Пятый канал».

«Возможно, у нее эксгибиционизм — это когда человек возбуждается, и ему доставляет удовольствие, когда он публично обнажается. Но этот диагноз у нас ставит психиатр, мы можем только предположить, что задатки такие у нее есть», — процитировало ИА Nation News слова Савской.

Эксперт добавила, что демонстрация своего тела — некий маркетинговый ход, поскольку привлекает внимание и апеллирует к базовым инстинктам. Многим звездам шоу-бизнеса хочется, чтобы их постоянно обсуждали другие, резюмировала сексолог.