Анастасия Решетова объявила о разрыве с Тимати

Модель Анастасия Решетова объявила о разрыве романтических отношений с Тимоти. Пара воспитывает общего сына.

Решетова поделилась новостью со своими подписчиками в Instagram. Она поблагодарила Тимати за шесть лет, проведенных вместе, и за то, что он ее «вырастил из дурной 18-летней малышки».

«Во избежание грязных сплетен говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди, и про „бумеранг“ можете тоже забыть. Так, как было тогда и сейчас, знаем только мы, и объясняться подробнее не вижу смысла», — заверила Решетова подписчиков.

Ранее уже появлялись слухи о проблемах в отношениях пары. В комментариях к постам Решетовой пользователи то и дело строили догадки, не виновата ли в этом мама Тимати, которая часто довольно резко отзывалась о невестке. Например, после совместного отдыха с бывшей девушкой Тимати Аленой Шишковой и на тот момент его избранницей Анастасией Решетовой Симона Юнусова написала, что фотографиям своих невесток она предпочитает свои снимки тридцатилетней давности. По мнению женщины, «на них гораздо приятнее смотреть».