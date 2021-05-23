Анастасия Макеева станцевала под водой в свадебном платье. Видео

39-летняя Анастасия Макеева опубликовала видео, в котором станцевала под водой вместе со своим мужчиной. На актрисе были надеты свадебное платье и длинная фата, а на ее избраннике — белая рубашка и темные брюки.

«Я вышла замуж под водой. Роман Анастасии», — написала она.

В комментариях к видео появились десятки комплиментов — поклонники отмечали, что клип получился чудесный, а также интересовались, действительно ли пара официально поженилась.

«Очень красиво! Вас действительно можно поздравить?»

«Волшебно! Вы правда поженились?»

Однако актриса пока не ответила на их вопросы. Анастасия Макеева и Роман Мальков начали встречаться после того, как актриса развелась бизнесменом Александром Саковичем. Осенью прошлого года Макеева заявила, что снова выйдет замуж, но не захотела рассказывать подробности о своем избраннике. Однако она ответила на вопрос о том, как они познакомились.

«Он строитель, да. Встретились во время работ на моей даче. Слабая женщина с дрелью в руках — это всегда очень привлекательно. Обязательно появится мужчина, который захочет ей помочь», — отметила артистка.

Спустя некоторое время стало известно, что Роман ушел из семьи ради актрисы. Однако она опровергает эти слухи и утверждает, что не причастна к разрыву Малькова с женой.