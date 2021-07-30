Анастасия Макеева рассказала о семейной поездке на Байкал

Актриса Анастасия Макеева поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями из семейной поездки на Байкал. Там она побывала с мужем Романом Мальковым и его 16-летним сыном, написал сайт teleprogramma.pro.

Макеева и Мальков только недавно вернулись с Кубы, где провели медовый месяц. И почти сразу организовали поездку на Байкал — уже всей семьей, вместе с 16-летним сыном Малькова Андреем.

В Instagram Макеева поделилась фотографией, на которой члены семьи предстали в бурятских национальных костюмах.

«На мне два костюма, национальных бурятских. Отгадайте, какой из них костюм невесты, а какой — девушки до замужества?», — написала актриса.