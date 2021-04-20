Анастасия Ивлеева выпустит собственные чипсы «Изи пизи»

Блогер Анастасия Ивлеева выпустит чипсы под названием «Изи пизи». Запуском и развитием ее бренда займется организация «Коленки пчелы», которую она зарегистрировала в феврале этого года.

«Все знают меня как чипсоеда — это мой любимый снек. Выпускать собственные чипсы — органичное для меня решение», — рассказала Ивлеева «Ведомостям».

Помогать блогеру будут маркетологи Виталиус Паулюс и Алексей Клочков, которые являются сооснователями компании Ивлеевой. Им принадлежит по 27,5% акций.

К проекту они решили присоединиться из-за медийности Анастасии Ивлеевой. По их словам, она является источником трафика для продуктовых сетей, ее образ успешно использовала торговая сеть «Магнит» для продвижения специальных линеек Lay’s и Pepsi.

Помимо чипсов, Анастасия Ивлеева планирует выпускать энергетические напитки под названием «Чича-бум» и шоколад. На запуск всей линейки потратят около 30–60 миллионов рублей. В ближайшие дни организация «Коленки пчелы» подаст документы в Роспатент на регистрацию товарных знаков. По подсчетам маркетологов, в ближайшее время бренды займут в своих сегментах рынка доли, «измеряемые миллиардами рублей».