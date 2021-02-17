Анастасия Ивлеева рассказала о самой дорогой покупке

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в Instagram, какой самой дорогой подарок она себе сделала. Девушка купила суперкар, о котором давно мечтала.

«Если говорить про траты в отношении себя, то это „Ламба“ за 23 миллиона рублей, — сообщила телеведущая», — написала Ивлеева.

Дорогой автомобиль блогер приобрела летом 2020 года.

Девушка часто использует возможности Lamborghini Aventador быстро разгоняться до высоких скоростей. За три месяца после покупки она получила 142 штрафа на сумму в 164500 рублей. Почти все они были связаны с превышением скорости.

Подписчики Ивлеевой очень часто упрекают звезду за демонстрацию роскоши, особенно во время пандемии, когда многие россияне остались без работы. Ивлеева считает что ничего плохого не делает, так как может себе позволить все эти траты, потому что они с мужем хорошо зарабатывают.

В конце прошлого года стало известно, что за красивыми фотографиями в соцсетях у рэпера Элджея стоит задолженность в полмиллиона рублей. Теперь судебные приставы разыскивают музыканта за неуплату долгов.