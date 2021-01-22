Анализ Овечкина показал у него антитела к коронавирусу

У нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина выявили антитела к коронавирусу. Есть они и у защитника клуба Дмитрия Орлова.

Жена форварда Анастасия Шубская уточнила полученные результаты исследования, которое прошел Овечкин. Ее процитировала «Газета.ru».

«К сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител!» — заявила супруга хоккеиста.

Антитела, добавила она, нашли у Дмитрия Орлова, который является защитником столичного клуба.

Национальная хоккейная лига ранее заявила, что Овечкин вместе с Орловым и еще двумя одноклубниками — Ильей Самсоновым и Евгением Кузнецовым — нарушили протокол безопасности НХЛ по COVID-19.

За посиделки в гостиничном номере без масок спортсменам запретили тренироваться и играть. «Вашингтон Кэпиталз» придется заплатить штраф в 100 тысяч долларов за допущенную хоккеистами вольность во время выездного турне в начале сезона.

Сам Овечкин признал совершенную ошибку и пообещал сделать выводы из ситуации. Руководство клуба обратило внимание, что хоккеисты должны соблюдать ограничения.