Ана де Армас высказалась о женском варианте Джеймса Бонда

Кубино-испанская актриса Ана де Армас, сыгравшая в фильме «Не время умирать», выразила уверенность, что женщина не должна играть Джеймса Бонда. Артистку процитировало РИА ФАН.

Актриса призналась, что хотела бы видеть в истории Джеймса Бонда более яркие и значительные женские образы.

«Чего бы я хотела, так это того, чтобы женские роли были представлены в фильме иначе, даже если Бонда оставят мужчиной», — подчеркнула де Армас.

Уточняется, что фильм «Не время умирать» появился в прошлом году. Он стал пятым и последним фильмом серии, где роль агента 007 исполнил Дэниэл Крэйг.