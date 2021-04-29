Американскому рэперу дали срок за нападение на школьницу

Рэпер Kodak Black (Билл Капри) был приговорен к 18 месяцам испытательного срока за нападение на девочку-подростка в гостиничном номере в Южной Каролине. Первоначально музыканта обвиняли в изнасиловании, но он согласился на сделку и признал себя виновным в нападении первой степени в здании суда.

Рэперу грозит 10-летний тюремный срок условно, если он нарушит 18 месяцев испытательного срока, сообщили ABC News.

Билл Капри извинился перед девушкой. Он отметил, что они с жертвой хотели быстрее завершить это дело.

«Мое сердце сочувствует всем девушкам, которых насилуют, но я этого не делал», — написал рэпер в Twitter.

Нападение произошло в 2016 году, когда Kodak Black был во Флоренции на выступлении. Девушка заявила, что рэпер напал на нее в гостиничном номере после шоу, укусил ее в шею и грудь. Он продолжал это делать даже после того, как она сказала ему остановиться.

По словам следователей, девушка сообщила о нападении школьной медсестре, которая вызвала полицию.

Это не первое судебное разбирательство в жизни рэпера. Kodak Black был приговорен к трем годам федеральной тюрьмы за фальсификацию документов, используемых для покупки оружия в оружейном магазине Майами. Он отсидел полтора года, его выпустили после помилования Дональда Трампа.

С 2014 года Black продал более 30 миллионов синглов, у него было несколько мультиплатиновых и платиновых синглов, включая Zeze, No Flockin’ и Roll in Peace.