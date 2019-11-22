Американский рэпер вызвал полицию, а угодил к медикам

Однако прибывшие на место стражи порядка никаких следов ограбления не обнаружили. Зато обнаружили артиста в неадекватном состоянии. Музыканту вызвали врачей, после чего он был доставлен в больницу. Медикам Карим пожаловался на тошноту, боли в животе и проблемы с сердцем.

Френч Монтана — основатель и главный исполнительный директор Cocaine City Records. В 2012 году подписал контракт с Maybach Music Group и Bad Boy Records, сообщили "Дни.ру"