Американский радиоведущий Раш Лимбо умер в возрасте 70 лет

Популярный американский радиоведущий Раш Лимбо скончался в возрасте 70 лет. Об этом в эфире его шоу The Rush Limbaugh Show сообщила жена знаменитости Кэтлин Роджерс, рассказал канал CNBC.

По ее словам, мужчина боролся с прогрессирующим раком легких. Недуг не вынудил Лимбо бросить карьеру, он продолжал вести эфиры, написало ИА Nation News. «Мой замечательный муж скончался сегодня утром из-за осложнений, вызванных раком легких», — заявила вдова Раша. Ведущий был награжден Президентской медалью свободы. Лимбо имел консервативные взгляды и поддерживал 45-го лидера США Дональда Трампа. Экс-президент выразил соболезнования в связи кончиной мужчины.