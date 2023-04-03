Знаменитости 03 апреля 2023, 13:43 Американский музыкальный менеджер Сеймур Стейн умер в Лос-Анджелесе

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Известный американский музыкальный менеджер Сеймур Стейн, положивший начало карьере певицы Мадонны, скончался в Лос-Анджелесе на 81 году жизни. Об этом сообщила газета Variety.

Музыкальный менеджер умер после продолжительной борьбы с раком, о смерти сообщила его дочь Мэнди.

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По данным «Известий», Стейн открыл миру таких звезд, как Мадонна, The Smiths, The Undertones. Отмечается, что в 2005 году продюсера включили в Зал славы рок-н-ролла.