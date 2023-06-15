15 июня 2023, 13:31
Американский легкоатлет Харви Гланс ушел из жизни
Американский легкоатлет и тренер Харви Гланс умер. Мужчине было 66 лет. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на представителей Федерации легкой атлетики США.
Смерть наступила из-за сердечного приступа.
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Гланс смог стать двукратным чемпионом Олимпийских игр. Кроме того, он дважды становился победителем Панамериканских игр, а также победил на Кубке мира.
В дальнейшем он стал тренером. Мужчина работал с олимпийским чемпионом Кираном Джеймсом.
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